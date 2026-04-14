Онколог предупредил о факторах риска рака у женщин

Развитие рака у женщин связано с сочетанием факторов риска, а не с одной конкретной причиной.

Как передает Day.Az, об этом предупредил врач-онколог Алексей Румянцев в интервью Gazeta.ru.

По словам специалиста, некоторые особенности организма могут повышать вероятность заболевания. В частности, речь идет о коротком менструальном цикле и гормональных изменениях, которые создают благоприятный фон для появления опухолей яичников. Однако даже такие факторы не гарантируют развитие болезни, а только увеличивают риски, уточнил доктор.

Врач подчеркнул, что похожая ситуация наблюдается и с другими онкологическими заболеваниями. Например, вирус папилломы человека считается основным фактором риска рака шейки матки, но далеко не у всех носителей развивается болезнь. "Мы можем говорить лишь о факторах риска, которые повышают вероятность развития заболевания, но сами по себе не являются достаточной причиной", - отметил Румянцев.

Он добавил, что появление опухоли чаще всего становится результатом совпадения нескольких факторов, включая генетические мутации и сбои в работе иммунной системы. При этом на часть из них можно повлиять, что помогает снизить вероятность развития заболевания, заверил доктор.