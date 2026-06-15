15 июня 2026

15 июня 2026 14:23

Сон при включенном свете связали с набором веса

Привычка спать при включенном свете - будь то ночник, лампа или экран телевизора - может нарушать обмен веществ и способствовать набору веса. Об этом сообщил врач-сомнолог Чжэн Тяньмин, ссылаясь на данные крупных наблюдательных исследований. Эксперта цитирует издание CNNB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснил специалист, даже слабое освещение, проникающее через закрытые веки, активирует фоторецепторы сетчатки и подавляет выработку мелатонина - гормона, регулирующего циркадные ритмы. Его дефицит влияет не только на качество сна, но и на метаболические процессы, включая регуляцию аппетита.

Эти выводы подтверждаются исследованием, опубликованным в JAMA Internal Medicine. Ученые из Национальные институты здравоохранения США в течение пяти лет наблюдали более 43 тысяч женщин. Оказалось, что у тех, кто спал при включенном свете или телевизоре, риск набора более пяти кг веса был выше на 17% по сравнению с теми, кто спал в полной темноте. Вероятность избыточного веса и ожирения возрастала на 22% и 33% соответственно.

По словам Тяньмина, ключевую роль в этом процессе играет гормональный дисбаланс. Свет в ночное время нарушает соотношение лептина и гормонов, стимулирующих чувство голода. Лептин сигнализирует мозгу о насыщении, однако при сбоях сна этот механизм работает хуже. В результате организм может "ошибочно" воспринимать состояние как энергетический дефицит.

"Даже если человек не ест ночью, на следующий день у него усиливается аппетит, причем чаще возникает тяга к калорийной пище. Это со временем повышает риск набора веса", - отмечает сомнолог.

Эксперт рекомендует спать в затемненном помещении и ограничивать использование электронных устройств перед сном. Если полностью отказаться от ночника невозможно, предпочтение следует отдавать теплому свету - красному или оранжевому, так как синий спектр сильнее подавляет выработку мелатонина.


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