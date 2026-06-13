Неожиданную причину появления головных болей из-за новолуния объяснили

Головные боли в новолуние возникают из-за самовнушения, с медицинской точки зрения фазы Луны на самочувствие не влияют. Об этом "Известиям" рассказал врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев, передает Day.Az.

"Человек очень подвержен глобальному воздействию, в том числе и самовнушению. Если человек часто слышит про силу Луны, новолуния и так далее, то он начинает в это верить. Физических и физиологических обоснований для того, чтобы у человека как-то менялось самочувствие при новолунии, нет и быть не может", - считает он.

При этом, по словам специалиста, некоторые люди и правда могут спать хуже в полнолуние, но это объясняется простой физиологией.

"Есть всего лишь один фактор, который действует на людей в полнолуние. Это чуть больше света, который отражается от Луны. Он и мешает людям спать. Но это неудобство легко решается занавесками", - рассказал Хорошев.