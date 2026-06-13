13 июня 2026

13 июня 2026 15:02

Детская прическа стала трендом у женщин летом

Детская прическа стала трендом у женщин летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о двух хвостах по обе стороны головы. Согласно отчету визуальной поисковой системы Pinterest, количество запросов с названием данной укладки за последние несколько недель увеличилось на 1230 процентов. Данный факт, по словам журналистов, сделал указанную прическу одним из самых заметных бьюти-феноменов в текущем сезоне.

При этом предлагается завязывать хвосты как внизу за ушами, так и высоко по бокам головы. В свою очередь, можно украшать их лентами и заколками, а сами волосы выпрямлять или оставлять с естественной текстурой.


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