Названо время дня, когда солнце наиболее опасно

Солнечные ожоги повышают риски развития рака кожи, поэтому лучше избегать солнце в часы его наибольшей активности: с 11 до 16 часов, - об этом рассказала "Газете.Ru" врач клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Яна Новикова, передает Day.Az.

"Ушные раковины и спинка носа постоянно открыты солнцу: они выступают, на них почти не задерживается тень от козырьков и очков, а солнцезащитный крем сюда наносят реже и тоньше, чем на щеки или лоб. Исследования показывают, что до 7% меланом головы и шеи локализуются именно на ушах, а кожа носа и ушных раковин часто становится местом немеланомного рака кожи (базалиомы, плоскоклеточного рака)", - объяснила доктор.

Солнечный ожог - не просто красная кожа. Это серьезное повреждение клеток, которое организм пытается исправить. Если таких повреждений много и они накапливаются годами, возрастает риск ошибок при "ремонте" клеток, а значит - риск злокачественного перерождения.

"По данным крупных обзоров, один сильный ожог в детстве или подростковом возрасте более чем вдвое повышает риск меланомы в будущем, а пять и более серьезных ожогов за жизнь заметно увеличивают вероятность рака кожи. Поэтому разговоры о защите от солнца - это не только про отпуск, но и про долгосрочную профилактику онкологических заболеваний", - рассказала врач.

Лучше избегать открытого солнца в часы пик, использовать солнцезащитные крема, носить головные уборы.

"С 11 до 16 часов УФ-индекс максимален, и ожог можно получить буквально за 15-20 минут, особенно на море или в горах. В это время лучше искать тень, использовать одежду и головные уборы. Шляпа с широкими полями или панама лучше защищают нос и уши, чем кепка с коротким козырьком. Для очень светлой кожи и детей это особенно актуально: у светлокожих людей риск меланомы выше, а солнечные ожоги в детстве дают долгосрочный вклад в риск рака кожи. Также важно использовать солнцезащитный крем. Уши, нос, линия роста волос, кожа вокруг глаз, губы - те зоны, которые чаще всего пропускают при нанесении крема. Именно там дерматологи нередко находят ранние опухоли кожи", - заключила доктор.