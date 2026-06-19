19 июня 2026

19 июня 2026 17:46

Раскрыт простой секрет счастливых отношений при совместной жизни

Когда романтические партнеры начинают жить вместе, схожее восприятие этого события связано с более высокой удовлетворенностью отношениями. К такому выводу пришли исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта, опубликовавшие результаты работы в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Совместное проживание считается одним из важнейших этапов развития отношений. Однако даже если партнеры переживают одно и то же событие, они могут воспринимать его совершенно по-разному. Для одного переезд становится долгожданным и радостным шагом, а для другого - источником стресса и тревоги из-за потери личного пространства. Ученые решили выяснить, насколько совпадают взгляды партнеров на совместный переезд и влияет ли это на качество отношений.

В исследовании приняли участие 200 пар. Большинство участников были студентами или молодыми специалистами в возрасте около 25 лет. На момент первого опроса пары жили вместе менее четырех недель.

Добровольцы дважды - сразу после переезда и через шесть месяцев - заполняли анкеты. Исследователи оценивали, насколько позитивным, предсказуемым, сложным, эмоционально значимым и меняющим жизнь участники считали совместный переезд. Кроме того, каждому предлагалось не только описать собственные чувства, но и предположить, как воспринимает событие его партнер.

Анализ показал, что партнеры действительно смотрят на переезд гораздо более похоже, чем случайные люди. Причем сходство нельзя объяснить только распространенным представлением о том, что совместная жизнь - это позитивный этап отношений. Кроме того, участники довольно точно угадывали чувства своих партнеров. И чем лучше совпадали реальные и предполагаемые оценки события, тем выше была удовлетворенность отношениями.

Исследователи также обнаружили, что пары, одинаково воспринимающие переезд, в среднем сообщали о более счастливых отношениях. При этом важную роль играло даже субъективное ощущение сходства взглядов: если человеку казалось, что партнер думает так же, как он сам, это тоже было связано с большей удовлетворенностью отношениями.

В дальнейшем ученые планируют проверить, наблюдается ли такой же эффект при других важных событиях, например после рождения ребенка или во время серьезных жизненных кризисов.


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