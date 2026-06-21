21 июня 2026

21 июня 2026 09:32

Назван неочевидный признак здоровой психики

Врач-нефролог Дарья Садовская назвала неочевидный признак здоровой психики. Наблюдениями она поделилась в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Садовской, люди с устойчивой психикой могут уснуть, несмотря на стресс. "Именно так делали [Уинстон] Черчилль и Наполеон Бонапарт перед сражениями, в периоды крайне высокого напряжения", - отметила врач.

Она уточнила, что сонливость на фоне стресса может иметь два объяснения. В первом случае у человека срабатывает реакция "бей или беги": адреналин растет, пульс учащается, мозг потребляет намного больше энергии, чем в покое. Очень быстро силы истощаются и для их восстановления требуется сон.

Другим вариантом защиты от стресса Садовская назвала замирание. По ее словам, если включается этот механизм, тело как будто замирает и пережидает опасность. Проявляться это может и сонливостью в напряженный момент.


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