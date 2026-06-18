18 июня 2026

18 июня 2026 12:11

Названы разные причины двух типов бессонницы

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о двух типах бессонницы и назвал разные причины их появления. Видео об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, проблемы с засыпанием чаще возникают на фоне стресса, тревоги, невроза или употребления кофеина. В таких случаях человеку сложно уснуть вечером. После устранения провоцирующих факторов состояние обычно улучшается.

Другим видом бессонницы врач назвал ранние пробуждения. По его словам, нередко они связаны с длительной стрессовой ситуацией, которая не имеет очевидного решения, а также с закрепившейся тревогой или депрессией. "И тут надо разбираться в этих хитросплетениях и давать рекомендации, чтобы эти ранние пробуждения тоже ушли", - подчеркнул Роман Бузунов.

Он добавил, что причиной может быть сохраняющаяся гипервозбудимость нервной системы, из-за которой человек начинает просыпаться раньше обычного.


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