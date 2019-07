Вечный Стинг – Слушаем хиты любимого музыканта - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Вчера стало известно об ухудшении здоровья легендарного британского рок-певца, музыканта Стинга. Надеемся, что он быстро поправится и продолжит и дальше радовать своих поклонников выступлениями и новыми композициями. А пока давайте поближе познакомимся с его биографией и вспомним его самые популярные песни.

Его настоящее имя Гордон Мэттью Томас Самнер. Он родился 2 октября 1951 года в городке Уоллсенд северной Англии.

Отец Гордона долгое время работал на монтажном производстве, а мать занималась медициной. Вскоре Самнеры обзавелись магазинчиком молочной продукции, и Гордон с усердием принялся помогать родителям в их бизнесе.

Работа не мешала мальчику проявлять способности к учебе. Гордон овладел навыками игры на фортепиано, а в 10-летнем возрасте получил в подарок гитару, с которой никогда уже не расставался.

Самнер-младший пел на церковных службах, занимался плаванием и много читал. Во многом на развитие будущего музыканта повлияли походы в рок-клубы городка, в которых проходили концерты знаменитых рокеров того времени.

Неизгладимое впечатление на юношу производила игра Джими Хендрикса, которая вдохновляла его на создание собственных сочинений. Разносторонне развитый юноша атлетического сложения и высокого роста (183 см) успел поучаствовать в чемпионате Англии по легкой атлетике, где занял второе место. После окончания колледжа Гордон неожиданно для родных пошел учиться на преподавателя английского языка.

Удивительно, но Стинг успел поработать учителем в местной школе. Но он скоро понял, что хочет посвятить себя музыке. Он устроился бас-гитаристом в джаз-бэнд "Newcastle Big Band", а затем перешел в другой джазовый коллектив "Phoeniх Jazzmen", где набрался профессионального опыта.

Именно тогда коллеги дали ему прозвище Стинг. В переводе с английского "стинг" означает "жало", "оса". В начале 70-х годов музыкант впервые создал собственную рок-группу под названием "Last Exit". Коллектив получил большую популярность в родном городе, а песня "I Burn for You" была записана в столице Великобритании.

26-летнему Стингу поступило предложение от именитого лондонского музыканта Стюарта Коупленда и его партнeра Энди Саммерса войти в состав коллектива "The Police". Первые версии треков "Fall Out" и "Roxanne" не пользовались популярностью среди молодежи. Но вскоре, после заключения контракта с лейблом A&M, на базе которого был выпущен диск "Outlandos d'Amour", рейтинги рок-команды повысились.

Профессиональный менеджер Майлз Коупленд грамотно подошeл к раскрутке синглов альбома, и уже в конце 1979 года "Roxanne" вошла в первую двадцатку британского хит-парада. Благодаря выпуску альбомов "Zenyattà Mondatta", "Reggatta de Blanc" известность музыкантов достигла пика.

Уже в 1980 году команда отправилась в первое мировое турне, а песни новых альбомов регулярно попадали в английские хит-парады и не покидали жесткую ротацию радиостанций Великобритании.

После гастролей Стинг пишет музыку для независимых проектов, оставаясь по-прежнему участником коллектива "The Police". Но организатора рок-группы Стюарта Коупленда такое положение дел не устраивало. Даже несмотря на то, что четвeртый альбом "Ghost in the Machine" вошел в число величайших альбомов столетия по версии издания "Rolling Stone", распад группы оказался неизбежен. Последний альбом "Synchronicity" появился в 1983 году, после чего музыканты отправились в заключительный мировой гастрольный тур, во время которого объявили о завершении совместной деятельности.

Сольная карьера Стинга открыла новую страницу в его творческой биографии и сразу же началась с большого успеха - диск "Dream of the Blue Turtles" разошелся миллионными тиражами в Европе и за океаном. В 1987 году музыкант отправился на международные гастроли, во время которых создает второй сольный сборник "Nothing Like The Sun".

Альбомы начала 90-х годов "Soul Cages" и "Ten Summoner's Tales", представленные хитами "All This Time", "If I Ever Lose My Faith In You" и "Fields Of Gold", поместили имя Стинга на верхние строчки мировых музыкальных таблоидов.

Музыкальные диски второй половины 90-х годов "Mercury Falling" и "Brand New Day" в очередной раз стали платиновыми на родине певца и в США. Успешной стала и песня из второго альбома "Роза пустыни", которая была исполнена Стингом совместно с музыкантом из Алжира Шеба Мами.

Голос Стинга становится узнаваем во всем мире, а на родине музыканта награждают орденом Британской империи и присваивают титул сэра.

Песни Стинга часто использовались в кинематографе. 1993 год ознаменовался созданием шлягера "All For Love", который был исполнен совместно с Брайаном Адамсом и Родом Стюартом. Легендарное трио попадает в первую строчку американских чартов, а также становится саундтреком к фильму "Три мушкетера". Другой сингл "Shape", написанный Стингом совместно с гитаристом Домиником Миллером и джазовым музыкантом Ларри Адлером, использовался Люком Бессоном в драме "Леон".

Песня под названием "Роза пустыни" (Desert Rose) 1999 года выпуска, стала основным треком бразильского сериала "Клон". Она прозвучала также в японском и индийском художественных фильмах. Клипы на хиты 90-х до сих пор транслируются на музыкальных каналах США и Европы.

67-летний музыкант выпустил 12 альбомов и до сих пор любим меломанами во всем мире. Думаем, что его никогда не перестанут слушать, чем мы сейчас и займемся.

Франгиз Агаларова

