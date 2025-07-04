Халат в качестве одежды на выход стал трендом

Один домашний предмет гардероба в качестве одежды на выход стал трендом.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте французской версии журнала Vogue.

Речь идет о халатах, которые с появлением моды на домашнюю одежду приобретают все большую популярность. Так, данные изделия продемонстрировали многие дизайнеры. Например, в них дефилировали манекенщицы и манекенщики на показах брендов Tom Ford, Balenciaga, Chanel и Victoria Beckham.

Кроме того, на тренд обратили внимание знаменитости. В том числе в подобной интерпретации халата посетила Каннский кинофестиваль актриса Изабель Юппер, а певица Рианна прогулялась по Лондону.