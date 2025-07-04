Когда нельзя делать массаж шейно-воротниковой зоны, рассказал врач

Массаж шейно-воротниковой зоны противопоказан при воспалительных заболеваниях, травмах позвоночника, кожных инфекциях, раке и иногда его могут не рекомендовать беременным, рассказала "Газете.Ru" врач-физиотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина, передает Day.Az.

Шейно-воротниковая зона - одна из наиболее уязвимых областей тела, где часто накапливается мышечное напряжение. Малоподвижный образ жизни, длительная работа за компьютером, стресс и неправильная осанка со временем приводят к спазмам, болям в шее, плечах и голове. Массаж этой зоны помогает справиться с этими симптомами, улучшает общее самочувствие и повышает работоспособность.

"Процедура показана людям с сидячей работой, особенно офисным сотрудникам, часто ощущающим скованность и усталость в плечевом поясе. Также она полезна тем, кто страдает нарушениями осанки, хроническими головными болями или ощущением тяжести в шее. Спортсмены нередко используют массаж как средство восстановления после тренировок. Пожилые люди, испытывающие возрастные изменения в опорно-двигательном аппарате, тоже могут ощутить облегчение. В некоторых случаях массаж может быть рекомендован беременным женщинам - но только при отсутствии противопоказаний", - объяснила врач.

Курс массажа обычно включает 5-10 процедур длительностью от 15 до 30 минут. Для достижения устойчивого результата важно проходить его регулярно.