3 июля 2025

3 июля 2025 14:04

Поцарапанные контейнеры для еды нельзя использовать, предупредил врач

Существует несколько видов пищевого пластика, которые используются для создания ланч-боксов для еды. Среди них наиболее распространены PET/PETE, PS и PP.

Как передает Day.Az, они имеют разные правила эксплуатации и хранения, однако все контейнеры из таких материалов следует выбрасывать, если на них появились царапины, - рассказал "Газете.Ru" ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

Дело в том, что такие повреждения повышают риск попадания опасных веществ из пластика в еду.

"Существует несколько разновидностей пищевого пластика. Исходя из названия - "пищевой", его можно использовать для хранения продуктов питания. Однако при появлении на поверхности изделий из таких материалов, например контейнеров, царапин лучше отказаться от его использования. Например, тип пластика (PET/PETE) обычно используется в производстве бутылок для напитков, одноразовых контейнеров для еды. Вы можете долгое время хранить в нем один продукт - до 6 месяцев. Но не рекомендуется использовать его повторно, так как при повреждении (царапины, сколы) может высвобождать потенциально канцерогенные вещества. Их нельзя греть. Кроме того, в такой упаковке не стоит хранить алкогольные напитки, соусы, так как пластик может вступать в реакцию с образованием токсичных продуктов", - рассказал врач.

Тип пластика (PS) полистирол используется для изготовления одноразовой посуды. По словам врача, в таких изделиях нельзя хранить еду или нагревать их, так как полистирол - доказанный канцероген.

"(PP) Полипропилен - самый распространенный вид пластика для изготовления пищевых контейнеров. Он безопасный, его можно греть в микроволновой печи и долго хранить продукты (например, в морозильной камере). Однако при большом количестве царапин его лучше заменить, так как царапины и сколы в корпусе способствуют выделению токсичных веществ даже из безопасных материалов", - заключил специалист. 


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