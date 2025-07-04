Дерматовенеролог рассказала о феномене кортизолового лица

Термин "кортизоловое лицо" описывает характерные изменения кожи, вызванные хроническим стрессом и повышенным уровнем гормона кортизола.

Как передает Day.Az, об этом феномене "Известиям" рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова.

"Постоянное напряжение, недосып и тревожность запускают цепочку разрушительных процессов: ухудшается микроциркуляция, снижается кожный иммунитет, усиливается выработка кожного сала, тормозится синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. В результате кожа теряет упругость, становится тусклой и склонной к воспалениям", - поясняет эксперт.

Особенно заметны изменения в средней и нижней трети лица: появляются "стрессовые" отеки, провисает овал, углубляются носогубные складки. По словам специалиста, даже у молодых людей появляются признаки преждевременного старения, причем часто первопричина - не возраст, а именно хронический стресс.

Специалист подчеркивает, что стресс усугубляет течение кожных заболеваний - акне, розацеа, атопического дерматита. Современные исследования подтверждают связь между уровнем кортизола и воспалительными процессами в коже.

Для восстановления кожи необходим комплексный подход. Среди немедикаментозных методов врач рекомендует нормализацию сна, дыхательные практики, физическую активность и психотерапию. Однако ключевую роль играет профессиональная косметология.

"Особенно эффективны инъекционные методики с российскими препаратами на основе гиалуроновой кислоты, аминокислот и пептидов. Они не уступают зарубежным аналогам, но лучше адаптированы для наших пациентов", - отметила Михайлова.

Курсы биорепарации и биоревитализации помогают восстановить кожный барьер, улучшить микроциркуляцию и стимулировать выработку коллагена.

"Кожа - это орган, который первым отражает внутренние перегрузки. Поддерживать ее здоровье в условиях хронического стресса невозможно без комплексного подхода", - заключила специалист.