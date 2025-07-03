Женщины становятся добрее с возрастом, выяснили ученые

Международная команда ученых выяснила, что склонность к гневу у женщин значительно уменьшаются с возрастом, начиная с периода перименопаузы. В исследовании приняли участие более 500 женщин в возрасте от 35 до 55 лет, что позволило впервые проследить, как меняется склонность к гневу в зависимости от возраста и стадий репродуктивного старения.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Menopause.

Анализ показал, что большинство показателей гнева, включая темперамент, реакцию и агрессивное выражение гнева, а также враждебность, значительно снижались с возрастом. Исключением стал только подавляемый гнев, который не был связан с возрастом. Также было установлено, что стадия репродуктивного старения влияет на уровень гнева: показатели гнева начинают снижаться после поздних репродуктивных этапов, что может свидетельствовать об улучшении способности к эмоциональной регуляции в среднем возрасте.

Ранее исследования связывали склонность к гневу у женщин среднего возраста с повышенным артериальным давлением, а также с утолщением стенок артерий спустя 10 лет. Кроме того, у женщин с выраженным гневом чаще отмечались более тяжелые симптомы депрессии во время менопаузального перехода, особенно при использовании гормональной терапии.

"Психологический аспект менопаузы может значительно влиять на личную и профессиональную жизнь женщины. Колебания гормонов в этот период могут вызывать сильные перепады настроения, включая гнев и враждебность", - отметила доктор Моника Крисмас, заместитель медицинского директора The Menopause Society. - "Информирование женщин о возможных изменениях настроения и активное управление симптомами способны существенно улучшить качество жизни и здоровье".

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы лучше понять проявления гнева в повседневной жизни женщин и разработать эффективные стратегии управления эмоциями в среднем и пожилом возрасте.