Названа отпугивающая мужчин женская вещь

Блогерша Морган Макгуайр назвала отпугивающую мужчин женскую вещь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет об украшениях с жемчугом, которые, по словам инфлюэнсера, отпугивают мужчин. Макгуайр считает, что женщины с такими аксессуарами кажутся слишком недоступными для противоположного пола. "Мужчины думают, что таких женщин тяжело содержать. Им кажется, что они точно откажут им в знакомстве", - пояснила теорию девушка.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров в TikTok. Большинство зрителей согласились с ее мнением, однако нашлись и те, кто посчитал теорию безосновательной. "Это все объясняет", "Это правда. Я всю жизнь ношу жемчуг и у меня всегда были проблемы с отношениями", "А мне казалось, что жемчуг делает меня привлекательней", "Не согласна. Жемчуг не помешал мне найти мужа", "Думаю, проблема не в жемчуге", - высказывались комментаторы.