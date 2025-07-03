3 июля 2025

3 июля 2025 11:51

Врач предупредил о необходимости посещать стоматолога беременным

Если во время беременности не лечить появившийся кариес или другие заболевания зубов, то можно нанести большой вред как своему здоровью, так и здоровью ребенка.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал врач-стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

Стоматолог объяснил, что, если женщина планирует беременность, она, как правило, проводит определенный чек-ап своего организма. И обязательно посещает стоматолога, чтобы заранее выявить и устранить все проблемы с зубами. Такой вариант, по словам врача, - идеальный.

"Но бывает и так, что беременность незапланированная. А бывает и так, что во время беременности происходит сбой работы иммунной системы организма и это влечет за собой различные патологии, в том числе и зубов, и десен", - предупредил Минко.

Самое главное - не откладывать решение проблем с зубами в долгий ящик, обязательно лечить больные зубы и посетить стоматолога тогда, когда обнаружена проблема и возник дискомфорт. При острой же боли идти к врачу нужно немедленно, и обязательно сообщить ему о сроках беременности, ведь наиболее уязвимым плод является в первом триместре, когда не сформирована плацентарная защита. Соответственно, доктор даст необходимые рекомендации, выработает схему лечения и выполнит только те манипуляции, которые допустимы на данный момент и не принесут вреда.

"Начиная с 13-й недели вполне допустимо лечение, в том числе с применением анестезии - в арсенале врачей сегодня достаточно анестетиков, которые действуют максимально щадяще и не представляют никакой угрозы для плода", - успокоил стоматолог-хирург.

Однако, по его словам, если во время беременности не лечить появившийся кариес или другие заболевания зубов, то можно нанести большой вред как своему здоровью, так и здоровью ребенка. Ведь возникновение патологии, болезненные ощущения сигнализируют о том, что в организме идет воспалительный процесс, устранить который нужно как можно быстрее и эффективнее. Допускается даже удаление зуба в период беременности, если разрушения таковы, что они несут риски серьезных заболеваний.

"Во время беременности в организме женщины часто возникает недостаток кальция, что может спровоцировать возникновение кариеса. Но мел, в котором кальция, конечно же, много, лучше не есть, а вот проконсультироваться с гинекологом относительно рациона питания, а также приема витаминов и минералов необходимо", - отметил специалист.


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