Врач призвал загорать с сухими волосами и в головном уборе

Загорая с влажными волосами, человек рискует получить тепловой и солнечные удары, а также ускоряет выгорание и повреждение волос.

Как передает Day.Az, об этом ообщил врач-терапевт, кардиолог Сергей Вечтомов.

По словам эксперта, водные капли, словно линзы, фокусируют солнечные лучи на участке, на котором они находятся, что может привести к микроожогам. Это в совокупности с морской водой или хлором, который содержится в бассейне, пересушит кожу и ускорит выгорание волос, что приведет к их последующему повреждению за счет разрушения белка волос, кератина.

"Возрастает риск теплового удара. Мокрые волосы мешают терморегуляции. Вода нагревается на солнце, создавая "парниковый эффект" для головы. Повышается и вероятность солнечного удара - влажная голова хуже отражает тепло, из -за чего возникает риск быстрого перегрева мозга", - сообщил Вечтомов "Газете.ru".

Особенно, как подчеркнул специалист, осторожными следует быть детям и людям с сосудистыми проблемами. По его словам, симптомы ударов могут проявиться в виде головокружения и тошноты.

Врач порекомендовал после купания пребывать некоторое время в тени, чтобы волосы успели немного просохнуть, а также посоветовал носить головные уборы в часы солнечной активности, которые наступают в 11:00 утра и продолжаются в среднем до 16:00 вечера. Помимо этого, он добавил, что можно использовать специализированные спреи для волос с UV-фильтром, которые уменьшат вредное воздействие солнца.