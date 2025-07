Раскрыт секрет дорогих джемов Меган Маркл

Стало известно, что дорогие джемы Меган Маркл, которые она продает под брендом As Ever, на самом деле производятся на промышленном предприятии в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на маркетинговую кампанию, позиционирующую джемы как "вдохновленные рецептом, который Меган создала на своей домашней кухне", их делают на фабрике компании The Republic of Tea в Иллинойсе - в трех тысячах километров от особняка герцогини Сассекской в Монтесито. Баночка малинового джема As Ever стоит 6,5 фунтов, а мед с апельсиновым цветом - 20 фунтов.

Поклонники поверили в легенду о домашнем джеме после трогательного видео Меган Маркл в соцсетях, где четырехлетняя Лиллибет хвалит "красивый" джем, стоящий на плите в кастрюле. Однако выяснилось, что рецепт лишь адаптировали для массового производства. Компания-производитель также выпускает тематические джемы по мотивам сериала "Бриджертоны" и чаи As Ever, которые стоят в три раза дороже аналогов. Многие поклонники Маркл были разочарованы, когда секрет джемов был раскрыт таким обескураживающим образом.

Netflix, сотрудничающий с Меган, заявил, что гордится высокими стандартами бренда. Первые партии джемов и меда быстро разошлись, несмотря на цену.