30 июня 2025

30 июня 2025 13:01

Всего горсть этих орехов в день улучшит здоровье сердца

Новое исследование установило, что ежедневное употребление горсти пекана каждый день в течение 12 недель снизило у испытуемых общий уровень холестерина, в том числе "плохого".

Автор исследования Триша Л. Харт из Университета штата Пенсильвания провела исследование с 138 взрослыми, у которых уже был по крайней мере один фактор риска метаболического синдрома.

Как передает Day.Az, об этом пишет Earth.

Связь пекана и низкого уровня холестерина

Исследователи разделили добровольцев на две группы. Одна группа сохранила обычный режим перекусов, в то время как другая заменила чипсы или печенье, на сырые, несоленые пеканы - примерно 57 граммов в день.

К последнему забору крови уровень "плохого" холестерина в группе пекана снизился на 7 мг/дл, а уровень триглицеридов - на 16 мг/дл, тогда как контрольные цифры почти не изменились.

Что происходит с организмом

В одной горсти орехов пекан содержится примерно 12 граммов полезных для сердца мононенасыщенных жиров, а также спектр полифенолов и 34 мг магния.

Кардиолог Мэтью Сегар из Техасского института сердца объяснил: "Они  подавляют скачки триглицеридов после еды, что особенно важно, поскольку временные жировые выбросы могут со временем способствовать развитию сердечных заболеваний".

Олеиновая кислота составляет около 60 процентов жира пекана. Замена перекусов из рафинированных углеводов на этот профиль жирных кислот может снизить синтез липопротеинов очень низкой плотности в печени, сокращая пул предшественников "плохого" холестерина.

Среднее снижение общего холестерина на 3,6% в исследовании Харт может показаться незначительным, однако снижение "плохого" холестерина на 5 мг/дл означает примерно 4-процентное снижение риска сердечно-сосудистых событий за 5 лет.

"Это исследование подтвердило, что замена нездоровых перекусов на скромное количество здоровых перекусов, включая пекан, является одним из способов продвижения здоровой для сердца диеты", - прокомментировал кардиолог Бретт Виктор.


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