Названа неожиданная опасность любовной зависимости

Международная команда ученых выяснила, что люди с симптомами любовной зависимости чаще жалуются на проблемы с памятью и вниманием как в повседневной жизни, так и на работе.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Behavioural Brain Research (BBR).

Любовная зависимость характеризуется постоянными мыслями о партнере, эмоциональной нестабильностью, тревогой при разлуке и чрезмерным вниманием к поддержанию отношений. Подобно наркотической зависимости, она сопровождается перепадами настроения и постепенной потерей контроля. Несмотря на серьезные эмоциональные страдания, любовная зависимость остается мало изученной в клинической практике.

В исследовании приняли участие 600 взрослых итальянцев в возрасте от 18 до 50 лет. Их разделили на три группы: с отсутствующей, легкой/умеренной и тяжелой любовной зависимостью. Оказалось, что чем выше уровень зависимости, тем больше люди жалуются на когнитивные проблемы - сложности с запоминанием, концентрацией и выполнением задач. Даже у тех, у кого зависимость выражена слабо, заметно ухудшается восприятие своих умственных способностей.

Анализ показал, что тревожность и депрессия опосредуют связь между любовной зависимостью и когнитивными жалобами - эмоциональные проблемы снижают ощущение умственной ясности. Кроме того, активные пользователи соцсетей чаще страдали от любовной зависимости, что косвенно влияло на ухудшение когнитивного самочувствия через усиление тревоги и депрессии.

Также в группе с выраженной любовной зависимостью обнаружили более низкий уровень образования, меньше устойчивости к стрессу и менее эффективные стратегии преодоления трудностей.

Авторы подчеркивают, что их исследование выявляет ключевые связи между эмоциональной зависимостью и когнитивными трудностями, а выводы указывают на то, что лечение тревоги и депрессии может улучшить состояние людей с любовной зависимостью.