Психолог объяснил, как понять, что любовь прошла и стала привычкой

Иногда случается, что люди могут прожить долгие годы вместе, но не чувствуют, что любят друг друга, а остаются вместе лишь из-за удобства и привычки: как соседи или как брат и сестра. Когда мы говорим "привычка", мы часто имеем в виду все, что не болит, не волнует, не качает лодку, рассказал "Газете.Ru" психолог Станислав Самбурский, передает Day.Az.

"Но давайте честно. Привычка - это не нежность и не страсть. Это предсказуемость. Это мозг, который не хочет тратить лишнюю энергию на перестройку сценария: встал, кофе, завтрак, "доброе утро", мессенджер, рабочие дела, "как день прошел?", спать.

Это может быть уютным - если под этим есть эмоциональное ядро. И может быть душным - если это оболочка без содержания", - объяснил он.

В психологии это называется эмоциональная инерция: когда отношения продолжаются не потому, что в них есть живое чувство, а потому что движение по привычной траектории проще, чем остановиться и задать вопрос "А мы вообще куда идем?"

Сильное заблуждение - что любовь всегда должна быть с фейерверками. Фейерверки в начале отношений обеспечивает всплеск гормонов. Потом гормоны перестают бушевать и на место эмоциональных фейерверков приходит романтический костёр, а потом он превращается в удобную теплую печку. Но если вы уже давно не чувствуете тепла, не хотите быть ближе к своему мужу или жене, перестали делиться мыслями, планами и переживаниями - может, это уже не печка, а угли.

"Клиентки часто говорят: все нормально, муж не пьет, не орет, деньги приносит. Но живем, как соседи по комнате. Женщина не знает, хочет ли остаться в отношениях, потому что "а вдруг больше никого не встречу, вдруг это просто у всех так". Вот это "у всех так" - одно из самых опасных заблуждений. Нет, не у всех так. И не должно быть", - рассказал эксперт.

Чтобы отличить привычку от чувств, есть простой честный тест.

"Представьте, что вашего мужа нет. Уехал на месяц. Или даже на год. Что вы чувствуете? Облегчение? Пустоту? Радость свободы? Тоску? Грусть по своему образу жизни? Или по нему? Чувства - это не громкие слова. Это маленькие импульсы. Желание услышать голос. Отправить смешную картинку. Уточнить, как он добрался. Это живое участие. Привычка - это когда вы знаете, что он добрался. Потому что всегда добирается. И вам все равно", - сказал психолог.

Почему так страшно уйти, даже если все ясно? Потому что привычка - это иллюзия безопасности: "Мы вместе - значит, я не одна", "Мы живем - значит, все в порядке", "Он не плохой человек". Но "не плохой человек" - это не любовь. Это строчка из резюме.

"В психологии есть термин "когнитивный диссонанс" - состояние, когда ваши внутренние ощущения расходятся с поведением. Например, вы понимаете, что не любите, но продолжаете строить планы. Потому что страшно. Потому что вроде бы "не на что жаловаться". Потому что "что скажут", - заявил Самбурский.

Эксперт также привел пример из практики.

"Женщина, 39 лет. Муж, двое детей. Они не ссорятся, все спокойно, но когда муж говорит "люблю тебя", жена не верит. Не потому что он лжет. А потому что не чувствует, что ей это нужно. Рядом с ним она чувствует усталость: как будто она актриса, которая играет жену. Когда мужа рядом нет, она чувствует, как будто может дышать. Через три месяца она решилась на разговор. Через полгода - на развод. Через год - начала новые отношения. Там не было "урагана". Было что-то, чего не хватало раньше - желание быть собой рядом с другим", - отметил специалист.

Что делать, если вы чувствуете, что "любовь прошла"? Не спешите уходить. Сначала - поймите, что именно ушло. Может, не любовь, а ресурс? Может, это кризис, а не финал?

"Говорите. Молча переживать - значит, подкладывать под отношения мину замедленного действия. Идите в тело. Иногда чувство угасает не потому что оно ушло, а потому что вы давно сами из себя вышли - в выгорание, усталость, перегруз. Тело не врет. Если рядом с партнером вы не дышите - это сигнал. Не бойтесь задавать честные вопросы. Даже если ответ напугает. Если страшно - идите не в одиночество, а в поддержку. Консультации, клуб, проверенное пространство, где можно разложить внутреннее - и собрать себя заново", - посоветовал эксперт.