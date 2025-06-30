Модный бренд предложил мужчинам носить мини-юбки

Берлинский бренд Namilia предложил мужчинам носить необычную одежду.

Как передает Day.Az, соответствующий товар появился на сайте модной марки.

На размещенных кадрах запечатлен манекенщик, позирующий в джинсовом болеро, которое полностью оголяет живот, и плиссированной мини-юбке. При этом можно заметить, что второе изделие дополнено металлическими кольцами и представлено в двух цветах - синем и черном. Стоимость новинки составляет 55 долларов.

"Никаких компромиссов, тяжелые потертые края и металлические кольца для пирсинга", - говорится в описании товара.