28 июня 2025

28 июня 2025 14:00

Перечислены главные продукты для профилактики рака кишечника

Орехи, семена, малина, чечевица, темный шоколад, яблоки и хумус (нутовое пюре) богаты клетчаткой, которая снижает риск развития рака кишечника. Об этом изданию Daily Mail рассказал хирург-колопроктолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач отметил, что клетчатка - растительные пищевые волокна - играет ключевую роль в профилактике колоректального рака. В частности, исследования показали, что клетчатка адсорбирует канцерогены, сокращает время прохождения каловых масс по кишечнику, снижает кислотность кишечной среды и изменяет обмен жирных кислот. По словам ученых, эти факторы подавляют опухолевый рост.

По словам доктора Раджана, взрослый человек должен потреблять 30 граммов клетчатки ежедневно.
"Чтобы восполнить эту норму, в день нужно съедать 50 г фисташек или миндаля, 80 г малины, 100 г замороженного горошка, 100 г хумуса, 50 г темного шоколада и 75 г чечевицы", - уточнил эксперт.

Врач добавил, что для эффективной профилактики рака клетчатка должна поступать в организм из разных источников. Он отметил, что при составлении рациона важно не забывать об овощах и фруктах, например - яблоках, авокадо и грушах.

"Комбинированный подход помогает насытить организм разными формами клетчатки, а также фитонутриентами и полифенолами", - заключил колопроктолог.


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