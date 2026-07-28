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28 июля 2026 19:49

Врач рассказала, что делать при получении ожога

После получения ожога нужно принять прохладный душ.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины "Гельтек" Александра Камышникова.

"Как только вы почувствовали жжение и покраснение, первым делом нужно уйти в тень или в прохладное помещение. Затем примите прохладный, но не ледяной душ или ванну в течение 15-20 минут: это поможет снизить температуру кожи и уменьшить боль. Только не используйте жесткие мочалки и не трите кожу полотенцем, чтобы не травмировать ее еще сильнее", - заявила эксперт.

По ее словам, после душа нужно аккуратно промокнуть кожу мягким полотенцем и сразу нанести увлажняющее или успокаивающее средство - лучше всего подойдет гель или крем с пантенолом (декспантенолом), который ускоряет заживление и снимает воспаление, а также алоэ вера или средства с центеллой азиатской.

"Очень важно в первые дни избегать любых масел, вазелина, скрабов и спиртосодержащих лосьонов - они закупоривают поры, удерживают тепло в коже и могут усилить раздражение", - предупредила врач.

Для снятия боли и отека косметолог посоветовала принять нестероидное противовоспалительное средство (например, ибупрофен), а при сильном зуде - антигистаминный препарат.

"Следите за состоянием кожи в ближайшие дни: если появились пузыри, ни в коем случае не прокалывайте их - вскрытие пузырей может привести к инфицированию; обрабатывайте их теми же успокаивающими средствами и накладывайте стерильные повязки, если они натираются об одежду", - объяснила Камышникова.

Врач рассказала, что в период заживления, когда покраснение начнет спадать и пойдет шелушение, нужно увлажнять кожу легкими кремами и не пытаться срывать отходящие чешуйки.

"Если ожог обширный, или если у вас поднялась температура выше 38 градусов, обратитесь к врачу, так как это может быть признаком теплового удара", - подчеркнула эксперт.

Камышникова отметила, что в дальнейшем лучшая стратегия - профилактика: использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, носить закрытую одежду и головные уборы и избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности с 11 до 16 часов, чтобы больше не сталкиваться с этой проблемой.


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