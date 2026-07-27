Врач объяснила, почему нельзя похудеть к отпуску на жесткой диете

Жесткие диеты, обещающие быстрый результат, часто наносят серьезный ущерб гормональной системе и репродуктивному здоровью.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала Гюнай Салаева - врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог.

"Женский организм подчинен фундаментальному биологическому принципу: сохранение жизни и продолжение рода. Любые значительные колебания массы тела, особенно стремительное похудение, воспринимаются как тревожный сигнал. При нехватке калорий организм включает режим жесткой экономии. Он перераспределяет питательные вещества так, чтобы в первую очередь работали жизненно важные органы (сердце, мозг), а репродуктивная система получает энергию по остаточному принципу - ее работа замедляется или останавливается", - объяснила она.

Строгая диета - это стресс, запускающий каскад гормональных изменений. Репродуктивная система работает как ступенчатая цепочка: кора мозга, гипоталамус, гипофиз, затем яичники. Гипоталамус производит особый регуляторный гормон, который очень чувствителен к стрессу, уровню сахара и тому, хватает ли энергии. Если из-за диеты его работа нарушается, то падает выработка гормонов ЛГ и ФСГ, которые управляют яичниками. Как следствие - сбивается созревание фолликулов, овуляция и синтез эстрогена и прогестерона.

"При хроническом недоедании (менее 30 ккал на кг веса в день) падает уровень гормонов лептина и инсулина - они показывают, хватает ли энергии. Мозг решает, что условия для вынашивания ребенка неподходящие, и блокирует выработку гормонов, отвечающих за овуляцию. Развивается состояние, при котором цикл нарушается или полностью исчезает (это называется функциональная гипоталамическая аменорея). Важно: это может произойти даже при нормальном или избыточном весе, если дефицит калорий достаточно сильный", - сказала эксперт.

На гормональный фон сильно влияет баланс жиров, белков и углеводов. Полностью убирая жиры, мы лишаем организм сырья для выработки половых гормонов (они делаются из холестерина). При диетах с низким содержанием углеводов падает уровень лептина - гормона, который сообщает мозгу, что запасов энергии хватает. Белки тоже критичны - они идут на ткани и ферменты. Плюс важно не просто количество калорий, а наличие микроэлементов: железо, цинк, омега‑3, фолиевая кислота и витамин D. Их дефицит нарушает гормональную регуляцию и процесс созревания фолликулов.

"Постоянный недостаток энергии и вызванное им снижение эстрогена опасны не только для фертильности, но и для всего организма", - отметила врач.