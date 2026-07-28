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28 июля 2026 16:58

Психиатр рассказал, как не поссориться в отпуске с партнером или друзьями

Чтобы избежать ссор во время отпуска с друзьями или партнером, нужно меняться ролями.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал врач-психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.

"Один из действующих приемов - ротация ролей. Договоритесь, что каждый день кто-то один принимает все мелкие решения (куда идти ужинать, какую экскурсию выбрать), а на следующий день эта роль переходит по кругу. Простота этого правила обманчива - оно снимает колоссальный слой напряжения", - заявил эксперт.

Соколов также предложил ввести правило "вечерней свечки".

"Каждый день каждый из компании говорит одну фразу о самом ярком моменте дня, и никто его не перебивает. Это не дает мелким раздражениям копиться молча всю поездку и взрываться скандалом в последний день, вместо этого вы тренируетесь замечать хорошее", - отметил психиатр.


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