28 июня 2025

28 июня 2025 11:50

Стал известен простой способ укрепить брак

Ученые выяснили, что один из самых эффективных способов сохранить счастливые отношения - это публичные проявления нежности. По данным международного исследования, объятия, поцелуи и держание за руки на глазах у других напрямую связаны с более высоким уровнем удовлетворенности в браке. Работа опубликована в журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование провели ученые из Силезского университета, опросив более 450 человек из Польши, Индонезии и Непала. Выяснилось: пары, которые чаще обнимаются и целуются не только дома, но и в общественных местах, ощущают большую близость, меньше подвержены стрессу и в целом чувствуют себя счастливее.

Авторы подчеркивают: подобные жесты не только укрепляют романтическую связь, но и улучшают психоэмоциональное состояние обоих партнеров. Особенно это важно в культурах, где физическая близость не считается нормой в общественном пространстве.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что совместные банковские счета могут стать дополнительным фактором стабильности в отношениях. А вот дефицит ласки - один из главных источников недовольства в браке, особенно у мужчин.


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