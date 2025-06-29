29 июня 2025

29 июня 2025 09:27

Ученые выяснили, почему тяжелая астма возвращается даже после лечения

Биологические препараты помогли многим людям с тяжелой формой астмы контролировать симптомы, однако новое исследование ученых из Каролинского института в Швеции показало, что некоторые агрессивные иммунные клетки сохраняются в организме даже во время лечения. Работа опубликована в журнале Allergy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как поясняет Валентина Ясинска, пульмонолог из университетской больницы Каролинского института, до сих пор было мало данных о том, как именно эти препараты влияют на иммунную систему. Теперь ученые проанализировали образцы крови 40 пациентов до начала лечения и в процессе приема биопрепаратов, таких как меполизумаб и дупилумаб.

Оказалось, что ключевые клетки, участвующие в воспалении при астме, не только не исчезают, но даже увеличиваются в количестве.

"Это может означать, что биологические препараты не устраняют первопричину заболевания, - отметил профессор Йенни Мьесберг. - Поэтому многим пациентам требуется продолжительное лечение для поддержания контроля над болезнью".

Исследование проводилось в рамках проекта BIOCROSS с использованием передовых методов, включая проточную цитометрию и секвенирование отдельных клеток. Удивительно, что уровень воспалительных клеток в крови рос, несмотря на исчезновение симптомов заболевания. Именно поэтому после прекращения лечения воспаление возвращается.

"Важно понять долгосрочные иммунологические эффекты этих препаратов", - добавил аспирант Лоренц Вирт.

Биопрепараты для лечения астмы используются менее десяти лет, поэтому их влияние до конца не изучено. На следующем этапе ученые проанализируют образцы пациентов, которые получают терапию дольше, и исследуют ткани легких. Это поможет понять, как препараты воздействуют на иммунные клетки в дыхательных путях.


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