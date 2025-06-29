29 июня 2025

29 июня 2025 16:46

Хот-доги неожиданно стали новым модным трендом

Одежда и аксессуары с изображением хот-догов стали новым модным трендом 2025 года. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в текущем весенне-летнем сезоне неожиданно обрели популярность сумки в виде хот-догов, а также вещи с различными рисунками и фотографиями этого блюда. 

Кроме того, делиться стилизацией упомянутого тренда начали блогерши в TikTok. "Хот-доги стали новым атрибутом "крутой девчонки", которой все равно на моду. Она просто не парится насчет актуальных трендов", - прокомментировала инфлюэнсер, которая предпочла прикрепить брелок с хот-догом на сумку.

Стратег по графике в компании по прогнозированию трендов WGSN Фанни Чоу связывает популярность хот-догов с культурой потребления поколения Z. По ее мнению, зумеры питают страсть к эскапизму и культуре угощений. "Хот-дог - комфортная еда для большинства зумеров. У всех есть история, так или иначе связанная с этой едой", - подытожила эксперт.


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