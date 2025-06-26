26 июня 2025

26 июня 2025 14:38

Назван идеальный вес для долгой жизни

Индекс массы тела (ИМТ) является важным критерием, который влияет на оценку предполагаемой продолжительности жизни.

Как передает Day.Az, об этом рассказала нутрициолог Ольга Ромашина в беседе с "Вечерней Москвой".

Идеальным весом для долгой жизни специалистка назвала индекс массы тела в диапазоне от 18,5 до 24,9. При этом, по ее словам, у долгожителей этот показатель часто бывает у верхней границы нормы.

"Это может свидетельствовать о том, что легкий избыток веса может быть полезен для здоровья", - заявила Ромашина.

Нутрициолог добавила, что ИМТ часто не отражает реальные показатели здоровья. По ее словам, у спортсменов этот показатель зачастую выше нормы из-за развитой мускулатуры. Кроме того, при оценке состояния здоровья важно оценивать индивидуальные особенности организма, физическую активность и наличие вредных привычек.


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