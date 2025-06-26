26 июня 2025

26 июня 2025 11:37

Названа диета, которая помогает облегчить симптомы тахикардии

Ограничение времени приема пищи до восьми-десяти часов в день может принести облегчение при синдроме постуральной ортостатической тахикардии (POTS). К такому выводу пришли Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

POTS - это нарушение работы автономной нервной системы, при котором у человека резко учащается пульс при переходе в вертикальное положение. Состояние сопровождается головокружением, выраженной усталостью, учащенным сердцебиением и трудностями с концентрацией.

В исследовании приняли участие 20 человек с диагнозом POTS. Изначально пищевое "окно" у участников не было ограничено и составляло более 12 часов в день. После двухнедельного наблюдения они перешли на интервальное голодание - принимали пищу в рамках восьми-десяти часов в день. Такого режима испытуемые придерживались в течение 12 недель.

После перехода на новую диету у участников зафиксировали снижение прироста пульса в положении стоя в среднем на 11 ударов в минуту. Также добровольцы сообщили о заметном повышении уровня энергии, улучшении физической работоспособности и общего самочувствия. Анализы крови выявили повышение активности митохондрий - клеточных "энергостанций", ответственных за выработку АТФ.

Авторы подчеркивают, что несмотря на отсутствие контрольной группы и небольшой масштаб работы, результаты выглядят обнадеживающе. Учитывая ограниченные возможности терапии POTS, прерывистое голодание может стать простым и безопасным способом облегчить симптомы заболевания. Однако для окончательных выводов необходимы масштабные рандомизированные исследования.


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