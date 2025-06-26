Раскрыты детали дресс-кода для гостей на свадьбе богатейшего человека в мире

Журналисты Page Six раскрыли детали дресс-кода для гостей на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

Анонимные инсайдеры рассказали репортерам, что пара отправила гостям мудборды и образцы нарядов. Известно, что к такому способу ранее прибегли сын бизнесмена Мукеша Амбани Ананта и его супруга, Радхики Мерчант на своей роскошной прошлогодней свадьбе.

При этом, по словам источников, организаторы торжества одного из самых богатых людей в мире все еще не предоставили гостям информацию о местах его проведения. "Гости ничего не знают. Им сообщили, в какое время подходить к водному такси, и больше никаких подробностей. Их просто туда отвезут", - заключили собеседники портала.