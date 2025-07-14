14 июля 2025

14 июля 2025 15:01

Ученые нашли прямую связь между бессонницей и характером человека

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу выявили четкую взаимосвязь между чертами личности и риском развития хронической бессонницы. Наибольшую опасность представляет невротизм - склонность к эмоциональной нестабильности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sleep Research (JSR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бессонница затрагивает около 30% мирового населения. Это расстройство повышает риски гипертонии, диабета и депрессии.

Команда проанализировала данные 595 участников, разделенных на две группы - страдающих бессонницей и здоровых. Используя 60-вопросный тест личности, они обнаружили, что 61,7% пациентов с бессонницей имели высокий уровень невротизма (против 32% в контрольной группе).

Кроме того, низкие показатели открытости новому опыту увеличивали риск расстройств сна. Тревожность оказалась ключевым посредником между невротизмом и бессонницей.

"Невротизм создает идеальную почву для развития бессонницы. Такие люди склонны зацикливаться на негативе, что нарушает сон", - объяснила руководитель исследования Барбара Конвей.


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