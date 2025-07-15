Найден главный генетический провокатор рака кожи

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета установили, что белок PAX3 способствует прогрессированию меланомы (рака кожи), поддерживая рост, миграцию и выживание опухолевых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Genes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что PAX3 является фактором транскрипции - он регулирует активность генов, "включая" или "выключая" их в нужный момент. Он делает это с помощью двух своих структурных участков - парного домена и гомеодомена.

Эти участки работают как "считыватели" ДНК: они распознают определенные последовательности и связываются с ними. Парный домен и гомеодомен могут работать по отдельности или совместно, и до сих пор не было ясно, как именно они участвуют в развитии меланомы.

Исследователи выяснили, что при меланоме PAX3 в основном использует парный домен для активации генов, связанных с ростом опухоли. Иными словами, именно этот участок белка играет ведущую роль в поддержке ракового процесса.

"PAX3 в норме участвует в развитии пигментных клеток кожи - меланоцитов. Но при меланоме он становится слишком активным. Мы впервые точно определили, где в ДНК работает этот белок, и какая его часть за это отвечает", - рассказала руководитель исследования Дебора Лэнг, доцент кафедры дерматологии.

Для анализа команда создала специальную компьютерную программу, которая предсказывает, какие участки ДНК связываются с PAX3 и какие гены при этом активируются или подавляются.

По мнению ученых, PAX3 может стать перспективной мишенью для терапии меланомы. Однако сейчас не существует препаратов, способных блокировать этот белок.