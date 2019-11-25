Слушаем джаз-мугам Этибара Асадли - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az! И сегодня разговор пройдет в ритме необычного джаза, который создает наш соотечественник, проживающий в Париже, молодой композитор и пианист Этибар Асадли.

Выпускник факультета композиции (класс проф. Арифа Меликова) Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли, а также Школы джаза имени Дидье Локвуда, автор и исполнитель учебно-образовательного проекта "Эксперимент", проведенного в Баку, в Бакинской музыкальной академии и Азербайджанской национальной консерватории в 2018 году, участник большого числа джаз-фестивалей в разных странах, создатель продюсерской студии "Asadli Pro"... Это немногие достижения Этибара.

Он известен как один из лучших авторов синтеза народной азербайджанской музыки и джаза, что именуется джаз-мугамом.

На своем YouTube-канале молодой музыкант делится собственными произведениями, а также новыми аранжировками азербайджанской музыки, записанными в дуэте с известными исполнителями мугама.

Думаем, композиции Этибара должны занять место в плейлисте ценителей джаза.

Франгиз Агаларова

Предыдущие материалы в рубрике:

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ГАРА ГАРАЕВ НА РЕПИТЕ

​ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ ОКСИМИРОНА? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ТОП-5 ПЕСЕН СЭМА СМИТА, КОТОРЫЙ СКОРО ВЫСТУПИТ В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ТОП-ХИТОВ КАРДИ БИ, КОТОРАЯ СКОРО ВЫСТУПИТ В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: 10 КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЛЮБЛЕН

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ХИТЫ МАРКА ЭЛИЯХУ, ПРОСЛАВЛЯЮЩЕГО КЕМАНЧУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ И ЗНАКОМИМСЯ С THE WEEKND

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: "ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ" ЭД ШИРАН И ЕГО ХИТЫ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: "СТЫЦАМЕН" ЗДЕСЬ - СЛУШАЕМ ХИТЫ ИВАНА ДОРНА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ЗВУЧИТ МОНАТИК - СЛУШАЕМ ХИТЫ И ЖДЕМ ЕГО В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛУЧШЕГО ПОП-ИСПОЛНИТЕЛЯ 2019 ГОДА БРУНО МАРСА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ "YUXU"

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ВЕЧНЫЙ СТИНГ - СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛЮБИМОГО МУЗЫКАНТА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ КОМПОЗИЦИИ ИСФАРА САРАБСКОГО

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА ТАРЕ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ВИРТУОЗНЫЙ ДЖАЗ ОТ ВНУКА ВЫДАЮЩИХСЯ КОМПОЗИТОРОВ ГАРА ГАРАЕВА И ЗАКИРА БАГИРОВА

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook