Минималистичный мир молодого азербайджанского композитора - Плейлист Lady.Day.Az - АУДИО

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Сегодня хотим познакомить вас с творчеством молодого азербайджанского композитора Рамина Гулиева, который в данный момент учится на втором курсе в Академии музыкальных искусств Яначека (Janáčkova Akademie Musických Umění) в Чехии и является первым азербайджанским композитором, поступившим в эту академию.

Рамин окончил Бакинскую музыкальную академию, класс Арифа Меликова в 2015 году. Его произведения с триумфом звучали на различных концертах в Азербайджане.

Творчество молодого композитора всегда отличалось драматургией и мелодичностью, и многие говорили, что она отлично подходит для саундтреков.

На 4 курсе молодой композитор задумался об учебе в Европе. Выбрал академию в Брно - JAMU. Начал изучать чешский язык и параллельно собирать деньги на поездку. Ему помогали друзья, педагоги, близкие. Уже через год поехал сдавать чешский язык, и с успехом получил сертификат.

"Если чего-то очень сильно хотеть, то это сбудется. Я делал все ради реализации своей цели, работал, учился, копил", - говорил в интервью с Day.Az Рамин.

А недавно на Международном музыкальном фестивале "Встреча новой музыки" в Гааге (Нидерланды) прозвучало его произведение. Об этом подробнее читайте здесь.

Рамин продолжает сочинять свою музыку и делится ею со своими слушателями в Сети. Он хочет продолжить обучение в Праге на факультете киномузыки. К этому он и готовит себя, изучая современные техники извлечения звуков, электронные техники работы над звуком, как правильно записывать инструменты, и многое другое.

И слушая последние произведения молодого композитора в его успех в киномузыке верится очень легко.

Франгиз Агаларова

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