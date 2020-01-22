Уникальный и оригинальный бакинский джаз от Ahmedowsky Trio - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Сегодня наша рубрика посвящена азербайджанскому джаз-бенду Ahmedowsky Trio. Основанная в мае 2016 года группа радует бакинскую публику новыми джазовыми композициями и яркими концертами.

Это именно тот случай, когда даже без высшего музыкального образования молодым людям удалось создавать свою музыку, собирать аншлаги на концертах и "пробраться" в наушники большинства меломанов.

Лидер джаз-бенда Ahmedowsky Trio - Бабек Ахмедов, который, получив среднее музыкальное образование, сумел в свои 26 лет достичь определенных успехов на музыкальном поприще. Он был солистом Азербайджанского государственного симфонического оркестра, также играл в эстрадно-симфоническом оркестре Азербайджанского телевидения и радио. А сегодня вместе со своим бендом создает свою музыку.

За годы своей творческой деятельности группа стала победителем Фестиваля "Bakool Arts Festival", приняла участие в джаз-фестивале в Стамбуле по приглашению организаторов, получила приглашение на джаз-фестиваль в Бразилии "Prosa Sonora". Но самым большим своим успехом ребята считают популярность на музыкальном рынке и выпуск двух своих альбомов.

Первый альбом группы - "Sketches Of Vagif" (2017) посвящен легендарному джазовому пианисту и композитору, основателю азербайджанского джаза Вагифу Мустафазаде. Этот альбом был записан на основе его произведений.

Второй альбом - "Caspian Broadcasting" (2018) посвящен теме Каспия, бакинской бухты, а также погибшему во время Карабахской войны журналисту Чингизу Мустафаеву.

Группа запомнилась выступлениями с вокалистом Рамизом Меликом.

Ahmedowsky Trio часто выступают на разных площадках города, в частности в Hard Rock Cafe, ETUD Cafe & Bar, музыкальном баре Le Chateau и др.

Сегодня в составе группы выступают четыре музыканта: сам Бабек, Худаят Ахмед (ударник), Бабой Мирзаев (бас-гитарист),сменивший Магомеда Латифи (бас-гитарист), и Ниджат Мамедли.

Франгиз Агаларова

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