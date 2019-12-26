5 испанских произведений, которые вы будете слушать весь день - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az! И сегодня разговор пойдет под звуки испанской гитары. Я собрала для вас 5 своих любимых произведений, которые унесут вас в мир страстей.

Первым предлагаю послушать произведение испанского композитора одного из основоположников испанской национальной музыкальной школы Исаака Альбениса - "Астурия".

Это 5-я пьеса в Испанской сюите Альбениса. 6-минутная фортепианная пьеса в тональности G-minor впервые была опубликована в Барселоне в 1892 году. Она замечательна своей изысканной и замысловатой мелодией и резкими динамическими контрастами. Сегодня она более популярна в адаптации для гитары.

Слушайте произведение здесь.

Конечно же, этот список был бы не полным не включи я сюда произведение испанского классического гитариста и композитора, одного из основоположников современного исполнительства на этом инструменте Франсиско Тарреги - "Арабское каприччио".

Слушайте произведение здесь.

Если после прослушивания первых двух произведений вы рветесь слушать третье, то должна вас предупредить - сейчас я буду говорить о балете.

Балет с пением "El Amor brujo" ("Любовь-волшебница") известного испанского композитора и музыкального критика Мануэля де Фалья отнимет у вас 23 с лишним минуты. Но подарит незабываемые ощущения.

Слушайте произведение здесь.

Вы уже полностью настроились на то, чтобы послушать Аранхуэсский концерт испанского композитора, одного из крупнейших деятелей испанской музыки XX века Хоакина Родриго.

Именно это произведение для гитары с оркестром принесло композитору большую известность. Музыкальные критики стали говорить о нем как об одном из крупнейших музыкантов Испании. И вы в этом сейчас убедитесь.

Слушайте произведение здесь.

Завершу подборку произведением французского композитора и исполнителя на классической гитаре Ролана Диенса "Songe Capricorne".

Наибольшей популярностью пользуются другие его произведения, например, "Tango en skaï", "Valse en skaï", "Libra Sonatine". Но "Songe Capricorne" я отчего-то люблю больше всех. И - да, Диенс - француз, но произведение вполне можно считать испанским. Вы только послушайте, и сразу все поймете...

Слушайте произведение здесь.

Франгиз Агаларова

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