Эксцентричный музыкальный новатор Эрик Сати - Плейлист Lady.Day.Az

Автор: Henri Manuel

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az! И этот выпуск мы посвящаем Эрику Сати - эксцентричному французскому композитору и пианисту, одному из реформаторов европейской музыки первой четверти XX столетия.

Сантьяго Русиньоль. Комната Эрика Сати, 1891

Сати родился 17 мая 1866 года в нормандском городе Онфлёр. Когда ему было четыре года, семья переехала в Париж. Затем, в 1872 году, после смерти матери, дети вернулись в Онфлёр.

Конечно же, Сати поступал в консерваторию. И не раз. В 1879 году Сати поступил в Парижскую консерваторию, откуда был исключен спустя два с половиной года. Поступив туда еще раз в 1885 году, композитор вновь не завершил образование.

Важным в творчестве Сати стало написание произведения "Три гимнопедии" для фортепиано соло в 1888 году. Оно было основано на свободном использовании последовательностей нонаккордов. Сати первым ввёл последовательности аккордов, построенных по квартам; этот приём впервые появился в его произведении "Сын звёзд" (Le fils des étoiles, 1891).

В 1892 году Сати разработал собственную систему композиции, суть которой заключалась в том, что для каждой пьесы он сочинял несколько (часто не более пяти-шести) коротких пассажей, после чего просто пристыковывал эти элементы друг к другу.

Под непосредственным влиянием Сати сформировались такие известнейшие композиторы как Клод Дебюсси (бывший его близким приятелем на протяжении более чем двадцати лет), Морис Равель, знаменитая французская группа "Шести", в которой наиболее известны Франсис Пуленк, Дариус Мийо, Жорж Орик и Артюр Онеггер. Творчество Сати оказало заметное влияние на Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича.

Придумав в 1916 году авангардный жанр "фоновой" (или "меблировочной") индустриальной музыки, которую не надо специально слушать, Эрик Сати также явился первооткрывателем и предтечей минимализма. Его ненавязчивые мелодии, повторяющиеся сотни раз без малейшего изменения и перерыва, звучащие в магазине или в салоне во время приёма гостей, опередили своё время почти на полвека.

Кроме скандально нашумевшего "Парада", Эрик Сати является автором ещё четырёх балетных партитур: "Успуд" (1892), "Прекрасная истеричка" (1920), "Приключения Меркурия" (1924) и "Представление отменяется" (1924). Также (уже после смерти автора) многие его фортепианные и оркестровые произведения часто использовались для постановки одноактных балетов и балетных номеров, прежде всего - гимнопедии и сюита "Джек в стойле".

Сати повлиял на творчество Джона Кейджа, который увлёкся им во время своего первого путешествия в Европу, получив ноты из рук Анри Соге. В 1963 году он решил представить американской публике сочинение Сати "Раздражения" - короткую фортепианную пьесу, сопровождавшуюся инструкцией: "Повторить 840 раз".

Вы только представьте, в шесть часов вечера 9 сентября приятельница Кейджа Виола Фарбер села за рояль и принялась играть "Раздражения". В восемь вечера за роялем её сменил другой приятель Кейджа, Роберт Вуд, продолжив с того места, на котором Фарбер остановилась. Всего исполнителей было одиннадцать, они сменяли друг друга каждые два часа. Публика уходила и приходила, обозреватель "Нью-Йорк таймс" заснул в кресле. Завершилась премьера в 0:40 11 сентября. Это был самый длинный фортепианный концерт в истории музыки.

Эрик Сати умер от цирроза печени в результате чрезмерного употребления алкоголя (особенно абсента) 1 июля 1925 года в рабочем пригороде Аркёй близ Парижа. Его смерть прошла почти незамеченной, и только в 50-х годах XX века его творчество стало возвращаться в активное пространство. Сегодня Эрик Сати является одним из самых часто исполняемых фортепианных композиторов XX века.

Знакомство с его творчеством советуем начать с прослушивания гимнопедий. Это три невероятно схожих варианта одного и того же материала, лишенного всякой динамики и не представленного нам в основном виде (возможно, не существующего в нем), - таким образом, каждая из трех пьес может быть рассмотрена как оригинал. Они различны, но не более, чем один и тот же предмет, созерцаемый спереди, затем сбоку и, наконец, сзади. Из-за этого простой музыкальный тезис, неизменный и как будто медленно вращающийся перед нами, постепенно отключает наше ощущение времени, а значит, ожидание перемен и новизны.

Ф. Агаларова

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