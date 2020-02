Лучшая из лучших - Поп-звезда Билли Айлиш - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Героиней этого выпуска стала Билли Айлиш. Совсем недавно 18-летняя поп-звезда забрала главные награды 62-ой премии "Грэмми". Она получила статуэтки за "Лучшую запись", "Лучшую песню", "Лучший альбом" и как "Лучший новый артист". Кроме того пластинка "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", над которой Айлиш работала вместе с братом Финнеасом, завоевала победу в категориях "Лучший вокальный поп-альбом" и "Лучший дизайн альбома, не классического".

У Билли шотландско-ирландские корни. Ее полное имя - Билли Айлиш Пайрет Бейрд О'Коннел. Она родилась в Лос-Анджелесе в семье актеров. Мать Билли - Мэгги Бейрд, кантри-певица и актриса. Отец - Патрик О'Коннелл, актер, в 1980-е исполнявший роли в шекспировских пьесах на сцене легендарного лондонского театра "Олд Вик". И наконец, старший брат - Финнеас О'Коннелл, инди-поп-певец, больше известный под псевдонимом Finneas.

Девочка получила домашнее образование и в возрасте восьми лет начала петь в хоре. Свою первую песню Айлиш написала, когда ей было всего 11. А уже в 14 она выпустила первый сингл "Ocean Eyes", которую написал ее брат. Большинство песен с дебютного мини-альбома "Don't Smile At Me" они написали в соавторстве.

После выхода дебютного сингла "Ocean Eyes" в 2016 году девушка, исполняющая мрачноватые песни о преступлениях, ночных кошмарах и нелюбви к себе, получила всемирную известность. На талантливую девушку обратили внимание звукозаписывающие лейблы, благодаря чему уже скоро мир услышал композиции из ее первого мини-альбома.

Дебютный студийный альбом Билли "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" вышел в марте 2019 года, и сразу же произвел настоящий фурор. Пластинка заняла первые места в чартах сразу нескольких стран, в том числе американском "Billboard 200". Всего за неделю в США удалось продать больше 300 тысяч экземпляров альбома.

В Инстаграм у Билли более 50 миллионов подписчиков, а в YouTube - более 25 миллионов.

Секрет популярности Билли не только в музыке, но и в ее внешности. Обладая прекрасными формами, девушка скрывает их под мешковатой одеждой, создавая образ "пацанки". Она часто меняет цвет волос и никогда не улыбается. Долгое время фанаты считали закатывание глаз звезды определенной фишкой, но Билли имеет синдром Туретта, что и является причиной частых тиков, которые она научилась подавлять в нужный момент. Верность себе, своим ценностям сделали ее настоящей поп-иконой для миллионов людей во всем мире.

Ф. Агаларова

