Косметолог перечислила ошибки при выборе средств для ухода за кожей лица

Самые необходимые средства для ежедневного ухода за кожей лица - это питательные сыворотки и кремы, а вот от масок и патчей можно легко отказаться.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала преподаватель-косметолог международной сети учебных центров "Эколь" Надежда Поспелова.

"Базовый уход за кожей лица включает очищение, уход за кожей вокруг глаз и питание. Для эффективного очищения подойдет гель или пенка для умывания, а чтобы следить за кожей вокруг глаз, чаще всего используются гели, флюиды или кремы. С питанием отлично справится крем или сыворотка. Важно понимать, что сыворотка - более активное средство. Лучше всего использовать сыворотку, а поверх нее питательный крем. В дополнение необходимо ежедневно наносить SPF-защиту в течение всего года. Из всего базового набора не следует экономить на уходовом средстве - здесь нужно выбирать качественные кремы и сыворотки с хорошим составом. А вот на очищении можно сэкономить, так как большинство очищающих средств имеют похожий состав и справляются со своей задачей. Без видимых последствий можно исключить маски для лица и патчи. Они относятся к дополнительному уходу и не дают какого-либо особенного эффекта, поэтому их можно смело исключать", - отметила Поспелова.

По словам косметолога, набор базовых средств будет меняться в зависимости от сезона. Например, летом лучше использовать кремы с более легкой и увлажняющей текстурой, а осенью и зимой, при ветреной и холодной погоде - более плотные и питательные. Кроме того, важно подбирать косметику с учетом типа кожи, а также изучать состав средств.

"Зачастую люди не учитывают возраст, потребности своей кожи и сезон. Необходимо всегда ориентироваться на тип кожи, имеющиеся проблемы, брать во внимание свой возраст и время года. Кроме того, важно всегда читать составы и проверять, какие активные компоненты входят в средство, вместо того, чтобы выбирать что-то трендовое или красивое", - заключила Поспелова.