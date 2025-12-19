19 декабря 2025

19 декабря 2025 09:07

Возвращение популярного в 2010-м году модного тренда вызвало споры в сети

Британская писательница, модель, телеведущая и дизайнер Алекса Чанг вернула один модный тренд, который был популярен в 2010 году, и вызвала споры в сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты портала заметили, что в последнее время 42-летняя знаменитость часто предстает на публике в шортах, надетых на колготки. Чанг, как считают эксперты, преобразила это сочетание и сделала его более изысканным. Так, она отдает предпочтение шортам, сшитым по фигуре, капроновым колготкам и обуви на каблуке. По мнению журналистов, такая версия тренда смотрится лучше, чем сочетание рваных джинсовых шорт с черными колготками.

Читатели портала удивились данному материалу и принялись обсуждать его в комментариях. "Носите это только если у вас подходящая фигура. То, что вы можете, не значит, что мы должны это делать", "Один-два человека могут, остальным лучше к этому даже близко не подходить", "Шорты с колготками зимой? Не очень элегантный образ, выглядит нелепо", "Многие "сокровища" должны оставаться погребенными. Это, безусловно, еще одно из них", "Это никогда не было трендом", "Сомнительно", - высказывались они.


