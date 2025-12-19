Стало известно, какой из полов более склонен к проблемам с кишечником

Тренд "у горячих девушек болит живот" в соцсетях неожиданно стал инструментом просвещения: все больше женщин открыто говорят о вздутии, болях, запорах и других проявлениях синдрома раздраженного кишечника (СРК). За ироничным слоганом скрывается реальная медицинская проблема - по статистике, женщины страдают СРК почти в два раза чаще, чем мужчины, а пик заболеваемости приходится на возраст от 18 до 39 лет. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

СРК - это не заболевание в привычном смысле, а функциональное расстройство, при котором нарушается взаимодействие между мозгом и кишечником. Из-за сбоя в работе оси "мозг - кишечник" у человека появляются боли, вздутие, чередование запоров и поносов, головные боли и усталость. Эти симптомы часто усугубляются стрессом и тревожностью.

По словам гастроэнтерологов, у мужчин высокий уровень тестостерона может снижать вероятность развития синдрома. У женщин же колебания эстрогена и прогестерона, наоборот, делают кишечник более чувствительным к стрессу и пище. Во время менструации, когда уровень этих гормонов падает, симптомы нередко усиливаются.

Кроме того, все больше данных указывает на связь СРК с другими гормонозависимыми состояниями. Женщины с эндометриозом болеют синдромом в три раза чаще, а при синдроме поликистозных яичников риск возрастает вдвое.

Механизм, по мнению специалистов, может быть связан с хроническим воспалением, нарушением микрофлоры и повышенной чувствительностью нервных окончаний в кишечнике.

Полностью вылечить СРК невозможно, но врачи уверяют - симптомы можно контролировать. Основные рекомендации включают отказ от раздражающих продуктов: кофеина, алкоголя, жирной и острой пищи. При выраженных проявлениях помогает диета с ограничением FODMAP-продуктов - ферментируемых углеводов, содержащихся в молоке, пшенице и некоторых фруктах.

Помимо диеты, эффективными считаются когнитивно-поведенческая терапия и гипнотерапия, которые помогают снизить тревожность и восстановить нормальную связь между мозгом и кишечником. В некоторых случаях врачи назначают препараты, регулирующие моторику кишечника, или малые дозы антидепрессантов.

Несмотря на то, что СРК остается одной из самых недооцененных проблем, открытые обсуждения в интернете помогают женщинам снизить уровень стыда и чаще обращаться за медицинской помощью. Однако специалисты предупреждают: не стоит доверять советам блогеров и сомнительным "чудо-средствам".