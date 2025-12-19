19 декабря 2025

Врач назвала самые главные ошибки при принятии душа

Американский дерматолог Николь Негбенебор назвала самые главные ошибки при принятии душа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

В первую очередь врач указала на слишком горячую воду и долгое пребывание в ванне. "Слишком долгое мытье и слишком высокая температура воды могут лишить кожу необходимых ей естественных защитных масел", - предупредила она.

Кроме того, распространенной ошибкой является использование чрезмерно ароматизированного мыла. Вместе него, как считает эксперт, лучше выбрать средства, предназначенные для ухода за чувствительной кожей.

В заключение Негбенебор призвала не увлекаться в душе пилингом, поскольку данная процедура может привести к сухости и раздражению. Для ее проведения специалист порекомендовала применять средства, содержащие молочную или гликолевую кислоту.


