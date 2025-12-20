20 декабря 2025

20 декабря 2025 11:39

Популярные в 80-х платья вернулись в моду

Редакторы журнала Vogue назвали один вид популярных в 1980-х нарядов, которые вернулись в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о мини-платьях с объемными подплечниками. По словам журналистов, они вновь приобрели актуальность в текущем году и будут востребованны в следующем. Так, их включили в коллекции многие известные бренды. Например, Saint Laurent продемонстрировал атласное розовое платье с драпировками и V-образным вырезом. В свою очередь, Givenchy добавил к наряду с подплечниками юбку-пачку.

Кроме того, возвращению указанных изделий поспособствовали знаменитости. В них на публике появились манекенщицы Эмили Ратаковски, Роузи Хантингтон-Уайтли и Хейли Бибер.


Просмотров: 138

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 689
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 691
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 804
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 4 212
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 897
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 837
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 476
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 136
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 565
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 269
Самая модная обувь осени 2022 года