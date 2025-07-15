Дерматолог рассказала об опасных заблуждениях про SPF

Отказ от солнцезащитных средств в пасмурную погоду или в зимний период может привести к фотостарению кожи. Об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова, передает Day.Az.

"UVA-лучи, провоцирующие преждевременное старение и повреждение ДНК клеток, легко проникают через облака или стекло. Зимой же снег отражает до 80% UV-лучей, усиливая их воздействие, особенно в горах", - заявила врач.

Амосова также опровергла миф о том, что крем с высокой степенью SPF защищает на весь день.

"SPF 50 блокирует 98% лучей, SPF 100 - 99%, разница небольшая. Но данный 1% критичен, если у человека склонность к пигментации, кожа после агрессивных процедур (лазер, кислоты и др.), есть купероз, розацеа, дерматит, акне, или он находится на море либо в горах, где излучение более интенсивно. В остальных случаях летом и при проблемной коже достаточно SPF 50+, зимой в городе - SPF 30", - объяснила эксперт.

Дерматолог посоветовала купить детям специализированные солнцезащитные средства без отдушек, химических фильтров и с выверенной для юного организма долей компонентов.

Амосова заявила, что не стоит использовать "натуральные альтернативы" SPF по типу масел и алоэ, поскольку они не только не блокируют UV-лучи - напротив, усиливают их воздействие.

Врач рассказала, что химические SPF-фильтры вступают в реакцию с UV-лучами и разрушаются через 2 часа на солнце, а физические смываются водой, потом и при трении об одежду. Амосова отметила, что при непрерывном нахождении на открытом пространстве солнцезащитный крем нужно обновлять каждые 2-3 часа.

Врач также уточнила, что для обеспечения качественной защиты средство нужно наносить за 15-20 минут до выхода ровным слоем в определенных пропорциях: на лицо - не менее половины чайной ложки, на тело - две столовых.

Амосова рассказала, в каких случаях можно обойтись без SPF.

"Отказаться от солнцезащитных средств можно, если у человека нет розацеа, акне, купероза, дерматита. Он не принимает антибиотики, ретиноиды, гормоны, а еще не делал пилинги и не применял кислоты последние две недели. Тогда короткая прогулка - не более 10-15 минут - зимой или в тени без SPF допустима", - заявила врач.