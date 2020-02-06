Слушаем хиты Теомана, который скоро выступит в Баку - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

14 февраля в Баку пройдет концерт популярного турецкого исполнителя Теомана. Если вы сразу напели строки из его хитов "Paramparça" или "Senden Önce Senden Sonra", то не упустите возможность спеть вместе с исполнителем. А пока знакомимся с ним ближе и слушаем лучшие песни любимого музыканта в нашем "Плейлисте".

Один из ведущих турецких рок-музыкантов родился 20 ноября 1967 года в Стамбуле. Отец Теомана умер, когда будущему музыканту не было и трех лет.

После окончания школы поступил на факультет социологии Университета Богазичи. Он собирался получить степень магистра в Стамбульском университете, но его диссертация на тему "Роль женщин в комиксах" получила неудовлетворительную отметку, и музыкант бросил учебу.

Теоман начал свою музыкальную карьеру став вокалистом в группе "Mirage", которую основал в 1986 году. После распада группы он пел в таких коллективах, как "Blue Beard", "Indian", "Black Rose", "Işığın Yansıması", а затем начал сольную музыкальную карьеру.

В 1996 году на музыкальном конкурсе "Roxy" Теоман спел песню "Ne Ekmek Ne De Su" (музыка - Барлас Эринч, слова - Барлас Эринч и Теоман), которая победила в номинации "Лучшая композиция", а его песня "Yollar" заняла первое место в номинации "Лучшая лирика".

Первый альбом артиста под названием "O" вышел в октябре 1996 года. Второй альбом с таким же названием был выпущен в мае 1998 года. Самыми популярными песнями этих альбомов стали "Sus Konuşma", "O", "Bazı Yalanlar" и "Gemiler", клипы на которые в 1998 и 1999 годах занимали первые строки в Топ-20 на турецких музыкальных телеканалах.

В мае 2000 года он выпустил свой третий альбом "Onyedi". З клипа на самые популярные песни из этого альбома "Paramparça", "17" и "İki Yabancı" также заняли лидирующие строчки в Топ-20 на музыкальных телеканалах. В том же году Теоман получил награду "Altın Kelebek" в номинации "лучший поп-исполнитель".

Альбом ремиксов "Remixler" на песни из предыдущего альбома вышел в 2001 году. Хиты Теомана, прозвучавшие в исполнении разных музыкантов, вошли в альбом под названием "Teoman", который был выпущен в 2007 году компанией "Söz Müzik". А уже в 2009 году Теоман порадовал своих фанатов выпуском своего альбома "İnsanlık Halleri".

Большим разочарованием для поклонников артиста стал его уход из музыки, о котором он заявил в августе 2011 года на своем веб-сайте. Но уже в ноябре 2012 Теоман объявил о возвращении. Позже он выпустил дуэты с Айлин Аслим и Шебнем Фера. В том же году он исполнил песню "Acılara Tutunmak" в альбоме Ахмета Кая "Bir Eksiğiz".

Последний альбом артиста под названием "Eski Bir Rüya Uğruna" вышел в 2015 году. Клипы на песни из этого альбома "Serseri", "N'apim Tabiatım Böyle", "Limanında" также полюбились публике.

Теоман часто гастролирует по стране. Его песни продолжают слушать миллионы в Турции и за ее пределами. Легкий рок о душевных муках одиноких людей продолжает покорять сердца слушателей.

Франгиз Агаларова

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