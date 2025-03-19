19 марта 2025

19 марта 2025 14:17

Раскрыты три главных правила прогулок для продления жизни

Геронтолог, профессор Университета Южной Калифорнии (США) Вальтер Лонго раскрыл три главных правила пеших прогулок, которые помогут прожить дольше. 

Как передает Day.Az, его слова приводит издание HuffPost.

Первая рекомендация Лонго для продления жизни - ежедневно в течение часа быстро ходить пешком. Это поможет укрепить плотность костной ткани у женщин в климаксе, а также снизить уровень холестерина и укрепить здоровье суставов у представителей обоих полов, объяснил он.

Также, по словам геронтолога, надо пользоваться лестницами, а не эскалаторами или лифтами. Это отличный вариант для большинства людей, стремящихся поддерживать хорошую физическую форму, поскольку для такого вида физической активности не требуется специальное оборудование, уточнил он. Кроме того, Лонго посоветовал по возможности не гулять в местах с загрязненным воздухом и неблагоприятной экологической обстановкой.

В то же время, как отметил геронтолог, чрезмерное усилие в вопросах физической активности может не принести желаемого результата. "Большинство полезных эффектов от физических нагрузок проявляются в первые 2,5 часа занятий, что делает дополнительные упражнения необязательными", - уточнил он.


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