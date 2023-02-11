Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Диетолог и эндокринолог Майра Рау сообщила, что зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие, отлично подходят для снижения веса.

Специалист подчеркнула, что зернобобовые при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон.

Также Рау отметила, что регулярное включение бобовых в рацион является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Диетолог Маргарита Королева посоветовала употреблять зернобобовые в вечернее время. По ее словам, это поможет не прибегать к дополнительному приему пищи до сна. Специалист также подчеркнула, что зернобобовые культуры содержат белок, большое количество минеральных веществ, витаминов, а также растительной клетчатки.