Названы ароматы весны, сводящие с ума

С приходом весны хочется лёгкости, свежести и нежных цветочных нот в парфюме. Зима с её теплыми, пряными ароматами остается позади, уступая место воздушным и утонченным композициям. Какие же духи лучше всего подчеркнут весеннее настроение?

Об этом расскажет Day.Az, со ссылкой на pravda.ru

Цветочные и фруктовые ноты - символ пробуждения

Весенние ароматы - это, прежде всего, цветочные и фруктовые аккорды. Ноты пиона, жасмина, сирени, ландыша и розы создают женственный и романтичный шлейф. Для более яркого звучания в духах могут присутствовать свежие цитрусовые акценты - бергамот, мандарин, грейпфрут. Они придают парфюму бодрящую лёгкость.

Свежесть зелени и водные мотивы

Весна - время пробуждения природы, поэтому в парфюмерии популярны ароматы с нотами зелени, трав и водных элементов. Листья фиалки, зеленый чай, акватические аккорды - такие композиции ассоциируются со свежестью и утренней росой. Они идеально подходят для дневного использования.

Лёгкие гурманские оттенки

Если хочется более уютного звучания, можно выбрать ароматы с лёгкими гурманскими нотами. Ваниль, миндаль, мёд, карамель в умеренном количестве добавляют теплоту, но не перегружают парфюм.

Весной лучше выбирать лёгкие, воздушные и естественные ароматы, которые подчеркнут свежесть сезона.